Новости

Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте 21:19
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире 20:58
Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год 20:56
Чем запомнился молодежи вальс с Лукашенко на новогоднем балу 20:37
В Египте взорван туристический автобус, есть жертвы 20:36
На ВДНХ вернулись часы из прошлого 20:28
В центре Москвы введут особый режим на Новый год 20:20
Региональным операторам ТБО снизят налоги 20:13
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили 20:12
Володин: Берлин и Париж не должны вмешиваться в дело по инциденту на Азове 20:08
СМИ: Вашингтон потребовали от Сеула увеличить расходы на контингент из США 20:04
В Чехии задержали налетчика на банк и освободили заложников 19:59
РФ и Китай обсудили участие в деловых мероприятиях в 2019 году 19:44
Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве 19:42
За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность 19:34
Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники 19:30
СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек 19:19
Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу 19:17
ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета 19:15
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина 19:11
Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР 19:11
Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics 19:04
Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 513-Ф3 "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Административный кодекс

Принят Государственной Думой 12 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 45, ст. 5267; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4006; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; 2013, N 14, ст. 1657; N 52, ст. 6948; 2014, N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; N 52, ст. 7548; 2015, N 51, ст. 7249; 2017, N 31, ст. 4785; 2018, N 32, ст. 5091) следующие изменения:

1) в статье 31.8:

а) часть 1 после слов "а также" дополнить словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 13 статьи 32.2 настоящего Кодекса,";

б) часть 3 после слов "административного наказания, а также" дополнить словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 13 статьи 32.2 настоящего Кодекса,";

2) часть 13 статьи 32.2 дополнить новым вторым и третьим предложениями следующего содержания: "В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин