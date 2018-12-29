Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 513-Ф3 "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 45, ст. 5267; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4006; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; 2013, N 14, ст. 1657; N 52, ст. 6948; 2014, N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; N 52, ст. 7548; 2015, N 51, ст. 7249; 2017, N 31, ст. 4785; 2018, N 32, ст. 5091) следующие изменения:

1) в статье 31.8:

а) часть 1 после слов "а также" дополнить словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 13 статьи 32.2 настоящего Кодекса,";

б) часть 3 после слов "административного наказания, а также" дополнить словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 13 статьи 32.2 настоящего Кодекса,";

2) часть 13 статьи 32.2 дополнить новым вторым и третьим предложениями следующего содержания: "В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин