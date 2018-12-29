Дубль Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд чемпионата Италии

Туринский "Ювентус" одержал очередную победу в чемпионате Италии, и вновь героем в составе "бьянконери" стал португалец Криштиану Роналду. Благодаря его дублю "Юве" победил "Сампдорию" в матче 19 тура со счетом 2:1.

Роналду открыл счет уже на второй минуте, а позже реализовал пенальти. Эти два гола вывели его в лидеры гонки бомбардиров Серии А - он забил 14 мячей и опережает Кшиштофа Пентека из "Дженоа" на один гол.

Но, что важнее, Роналду помог "Ювентусу" установить абсолютный рекорд чемпионата Италии. "Старая синьора" из 19 матчей выиграла 17, еще два сыграла вничью. "Бело-черные" набрали 53 очка по итогам первого круга, что стало уникальным достижением для итальянского первенства. Предыдущий рекорд принадлежал также "Ювентусу" и составлял 52 очка.

При этом "Юве" мог упустить победу: в добавленное время Риккардо Сапонара сравнял счет и праздновал взятие ворот, но гол в итоге был отменен. Судьи воспользовались системой видеопомощи (VAR) и установили, что мяч был забит из положения вне игры.

"Мне нравится система VAR, - сказал после игры Роналду. - Судьям часто во время игры приходится принимать непростые решения в сложных условиях, и я приветствую все, что могло бы облегчить им работу".