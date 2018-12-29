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29.12.2018 11:20
Рубрика: В мире

Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"

Текст: Александр Саможнев

Критика президента Дональда Трампа проекта "Северный поток-2" не является причиной остановки строительства. Это будет сделать сложно, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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По его словам, российская сторона заключила честное соглашение об использовании существующих ниток через Украину, сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее президент США подверг критике Берлин за поддержку строительства газопровода через Балтийское море, который оценивается в 11 миллиардов долларов. Глава Белого дома полагает, что Германия станет "заложником" России из-за зависимости в области энергетики.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Между тем министр энергетики США Рик Перри озвучил, что Вашингтон сохраняет за собой возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта по строительству газопровода.

"Газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом. Никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе выйдут из него", - возразил глава МИД Германии Хайко Маас.

В мире Европа Газопровод "Северный поток-2"
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