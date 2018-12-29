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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 506-ФЗ "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 1 и 15 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о Следственном комитете

Принят Государственной Думой 13 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Пункт 7 статьи 151 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2014, N 52, ст. 7538) изложить в следующей редакции:

"7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, и освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации. О назначении лица исполняющим обязанности по вакантной должности и об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности Генеральный прокурор Российской Федерации обязан незамедлительно информировать Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не может превышать шесть месяцев. Одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слов "Положение о Следственном комитете Российской Федерации" дополнить словами ", перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий,";

2) в статье 15:

а) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Назначение на должности, включенные в перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, и освобождение от указанных должностей осуществляются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета.";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности, включенной в перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, за исключением должностей Председателя Следственного комитета, первого заместителя и заместителей Председателя Следственного комитета, и освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляются Председателем Следственного комитета. О назначении лица исполняющим обязанности по вакантной должности и об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности Председатель Следственного комитета обязан незамедлительно информировать Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не может превышать шесть месяцев. Одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин