Принят Государственной Думой 13 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Пункт 7 статьи 151 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2014, N 52, ст. 7538) изложить в следующей редакции:

"7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, и освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации. О назначении лица исполняющим обязанности по вакантной должности и об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности Генеральный прокурор Российской Федерации обязан незамедлительно информировать Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не может превышать шесть месяцев. Одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слов "Положение о Следственном комитете Российской Федерации" дополнить словами ", перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий,";

2) в статье 15:

а) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Назначение на должности, включенные в перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, и освобождение от указанных должностей осуществляются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета.";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности, включенной в перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, за исключением должностей Председателя Следственного комитета, первого заместителя и заместителей Председателя Следственного комитета, и освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности осуществляются Председателем Следственного комитета. О назначении лица исполняющим обязанности по вакантной должности и об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности Председатель Следственного комитета обязан незамедлительно информировать Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не может превышать шесть месяцев. Одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин