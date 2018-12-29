Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 507-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3125; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7645; 2017, N 11, ст. 1537; N 24, ст. 3480; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 82; N 30, ст. 4537) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 6 дополнить словами ", - в субъекте Российской Федерации, в котором расположено место жительства гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом (супругой)";

2) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе избирать место своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, в котором ему выдано разрешение на временное проживание.

Действие абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяется на временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, избирающего место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, либо вне пределов указанного субъекта Российской Федерации, в связи с получением статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина Российской Федерации, указанного в подпункте 4 пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин