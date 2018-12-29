Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 525-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2012, N 53, ст. 7612; 2013, N 19, ст. 2314; 2015, N 29, ст. 4347; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 7, ст. 975) следующие изменения:

1) в статье 161:

а) абзац первый пункта 2 после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами "и организаций";

б) подпункт 1 пункта 9 после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами "и организаций";

2) в статье 371:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в части отсутствия угрозы безопасности мореплавания в акватории Северного морского пути.";

б) пункт 20 после слов "а также федеральные органы исполнительной власти" дополнить словами "и организации".

Статья 2

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,1999, N 18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 2125; 2007, N 50, ст. 6246; 2011, N 25, ст. 3534; 2012, N 31, ст. 4321; 2017, N 7, ст. 1029; 2018, N 1, ст. 44) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 5:

а) в абзаце втором слова "в акватории Северного морского пути," исключить, после слов "и на подходах к ним" дополнить словами ", за исключением акватории Северного морского пути, акваторий морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, и подходов к ним,";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории Северного морского пути, в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, и на подходах к ним осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 51:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правила плавания в акватории Северного морского пути утверждаются Правительством Российской Федерации, применяются в целях обеспечения безопасности мореплавания, а также предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды с судов и содержат:

1) порядок организации плавания судов в акватории Северного морского пути, включающий выдачу федеральным органом исполнительной власти в области транспорта или подведомственной ему организацией по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или подведомственной ей организацией разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути и выдачу лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов, удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути;

2) положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в акватории Северного морского пути;

3) иные касающиеся организации плавания судов в акватории Северного морского пути положения.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" утверждаются:

1) правила ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути;

2) правила ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути;

3) правила проводки судов по маршрутам в акватории Северного морского пути;

4) положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в акватории Северного морского пути.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организация плавания судов в акватории Северного морского пути осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и включает в себя в том числе:

1) установление порядка выработки рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в указанной акватории;

2) организацию предоставления информационных услуг в области организации плавания судов, требований к обеспечению безопасности плавания судов, обеспечения осуществления ледокольной проводки судов;

3) содействие в организации проведения поисковых и спасательных операций в акватории Северного морского пути.";

г) в пункте 4 слова "пункта 3" заменить словами "пункта 2";

3) в статье 82:

а) слово "Строительство" заменить словами "1. Строительство";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. В случае осуществления строительства в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути такое строительство должно быть также согласовано с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".".

Статья 3

Пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 27, ст. 3436; 2012, N 18, ст. 2130; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4266; 2016, N 1, ст. 80; N 27, ст. 4208; 2018, N 15, ст. 2034; N 27, ст. 3956) дополнить словами ", государственная корпорация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2010, N 19,ст. 2291; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4058; 2016, N 27, ст. 4215, 4282; 2017, N 27, ст. 3945; N 30, ст. 4457) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) часть 1 после слов "инфраструктуры морского порта," дополнить словами "за исключением морского порта, расположенного на побережье акватории Северного морского пути,", дополнить предложением следующего содержания: "После завершения строительства объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Северного морского пути, морской порт подлежит открытию для оказания услуг на основании решения федерального органа исполнительной власти в области транспорта по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" с внесением соответствующих сведений в Реестр морских портов Российской Федерации.";

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае временного закрытия морского порта, расположенного на побережье акватории Северного морского пути, или морского терминала, расположенного на побережье акватории Северного морского пути, для оказания услуг портовые власти также уведомляют об этом Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".";

2) часть 1 статьи 121 дополнить словами ", а в случае, если морские порты расположены на побережье акватории Северного морского пути, перечень таких морских портов утверждается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом";

3) статью 14 дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. В случае, если морской порт расположен на побережье акватории Северного морского пути, обязательные постановления в морском порту согласовываются с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".";

4) часть 4 статьи 19 дополнить словами ", за исключением морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути", дополнить предложением следующего содержания: "Перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту, расположенном на побережье акватории Северного морского пути, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".";

5) в статье 30:

а) часть 2 после слов "федеральными органами исполнительной власти" дополнить словами "и организацией", после слов "в соответствии с настоящим Федеральным законом" дополнить словами ", другими федеральными законами";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Развитие инфраструктуры Северного морского пути, включая развитие инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в соответствии с планом развития инфраструктуры Северного морского пути, который разрабатывается Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и утверждается Правительством Российской Федерации.";

6) часть 14 статьи 31 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок сдачи в аренду федерального имущества, включающий в себя порядок выдачи и условия действия заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, указанных в части 11 настоящей статьи, и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в морском порту, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника их имущества, устанавливается Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-Ф3 "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4591, 4596; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477,3480; 2014, N 23, ст. 2928; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 14, ст. 1904; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 74) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 1 после слов "(судов атомного технологического обслуживания, а также судов с ядерными энергетическими установками - атомных ледоколов и транспортных судов)," дополнить словами "судов гидрографического обеспечения, иных плавучих сооружений,";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Корпорация действует в целях проведения государственной политики, управления государственным имуществом, оказания государственных услуг в сфере развития и устойчивого функционирования Северного морского пути, включая развитие инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, создание энергетических мощностей, в том числе ядерных установок, для удовлетворения потребностей Арктической зоны Российской Федерации в энергетическом обеспечении.";

в) в части 5 слова "обеспечивает осуществление ледокольной проводки судов атомными ледоколами" заменить словами "обеспечивает ледокольную проводку судов атомными ледоколами, а также ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути";

2) часть 61 статьи 6 после слов "государственных программ Российской Федерации в области обороны и безопасности," дополнить словами "в области развития и устойчивого функционирования Северного морского пути, включая развитие инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути,";

3) дополнить статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71. Полномочия и функции Корпорации в области государственного управления развитием и устойчивым функционированием Северного морского пути, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути

Корпорация для достижения целей, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляет следующие полномочия и функции в области государственного управления развитием и устойчивым функционированием Северного морского пути, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути:

1) разрабатывает предложения по формированию государственной политики, включая научно-техническую, инвестиционную и структурную политику, по развитию и устойчивому функционированию Северного морского пути, судов, осуществляющих ледокольную проводку в том числе в акватории Северного морского пути, включая атомный ледокольный флот, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, в том числе энергетической инфраструктуры, представляет указанные предложения Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации и обеспечивает реализацию принятых по ним решений;

2) осуществляет совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории Северного морского пути и акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, и на подходах к ним;

3) осуществляет организацию плавания судов в акватории Северного морского пути в соответствии с законодательством Российской Федерации о торговом мореплавании;

4) определяет подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути;

5) взаимодействует с капитанами морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути;

6) обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение обязательств Российской Стороны по международным договорам Российской Федерации и осуществление прав Российской Стороны, вытекающих из этих договоров, в случае, если такие договоры регулируют вопросы, входящие в компетенцию Корпорации;

7) обеспечивает подготовку и направление в федеральный орган исполнительной власти в области транспорта предложений по созданию морских портов на побережье акватории Северного морского пути и созданию объектов инфраструктуры указанных морских портов для включения в проект схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

8) согласовывает решения федерального органа исполнительной власти в области транспорта об открытии морского порта после завершения строительства объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Северного морского пути;

9) согласовывает обязательные постановления в морских портах, расположенных на побережье акватории Северного морского пути;

10) согласовывает перечень морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути и входящих в соответствующую администрацию морских портов;

11) согласовывает строительство в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути;

12) выдает заключения о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к недвижимому имуществу, указанных в части 11 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в морском порту, расположенном на побережье акватории Северного морского пути, переданных подведомственным предприятиям;

13) осуществляет взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

14) согласовывает предложения о создании морского порта на побережье акватории Северного морского пути;

15) разрабатывает план развития инфраструктуры Северного морского пути, включающий в себя мероприятия по развитию инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

16) осуществляет от имени Российской Федерации полномочия концедента, в том числе полномочия концедента, связанные с проведением конкурсов, обеспечением заключения и исполнения концессионных соглашений, в отношении объектов концессионного соглашения, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и расположенных на побережье акватории Северного морского пути;

17) рассматривает предложения о заключении концессионных соглашений в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" для органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации, в отношении объектов концессионного соглашения, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и расположенных на побережье акватории Северного морского пути, а также проводит переговоры с инициатором заключения такого концессионного соглашения.";

4) в части 1 статьи 81:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) закрепляет федеральное имущество в хозяйственном ведении за подведомственными предприятиями;";

б) дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26) организует оценку федерального имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации, определяет условия договоров о проведении оценки федерального имущества.";

5) в части 1 статьи 15:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) проектирование и строительство (реконструкция) зданий и сооружений, в том числе зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности в соответствии с техническим регламентом, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Северного морского пути;";

б) дополнить пунктом 36 следующего содержания:

"36) заключение концессионных соглашений в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, и осуществление полномочий концедента в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.".

Статья 6

Подпункт "в" пункта 12 статьи 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 296-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального закона "О международных компаниях" и Федерального закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5089) изложить в следующей редакции:

"в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Судно, зарегистрированное в Российском международном реестре судов или Российском открытом реестре судов, подлежит обязательному исключению из этого реестра также по следующим основаниям:

заявление судовладельца;

истечение установленного пунктом 3 статьи 37 настоящего Кодекса срока государственной регистрации судна;

просрочка судовладельцем уплаты государственной пошлины за ежегодное подтверждение государственной регистрации судна в Российском международном реестре судов или Российском открытом реестре судов.

Судно, зарегистрированное в Российском открытом реестре судов, также подлежит обязательному исключению из этого реестра в случае его использования для осуществления деятельности, предусмотренной статьей 4 настоящего Кодекса.";".

Президент Российской Федерации В. Путин