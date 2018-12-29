Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 548-ФЗ "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 50, ст. 4847; 2005, N 19, ст. 1754; 2007, N 30, ст. 3756; 2008, N 45, ст. 5140; 2011, N 27, ст. 3870; 2013, N 27, ст. 3470; 2014, N 19, ст. 2309; 2015, N 13, ст. 1806; 2017, N 31, ст. 4749) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 73 изложить в следующей редакции:

"4. Осужденные за преступления, предусмотренные статьей 126, частями второй и третьей статьи 127[1], статьями 205 - 206, 208 - 211, 275, 277 - 279, 281, частями первой, первой[1] и третьей статьи 282[1], частями первой, первой[1] и третьей статьи 282[2], статьей 317, частью третьей статьи 321, частью второй статьи 360 и статьей 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденные за иные преступления, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы.";

2) часть вторую статьи 81 изложить в следующей редакции:

"2. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. Перевод для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида осужденных за преступления, указанные в части четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, а также осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, допускается по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы. Порядок перевода осужденных определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.".

Президент Российской Федерации В. Путин