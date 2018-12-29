Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 557-ФЗ "О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2012, N 24, ст. 3082; 2014, N 30, ст. 4259) изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:

"11. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин