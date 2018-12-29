Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 561-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в главу I Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123, 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 44, ст. 4996; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, 6961; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2014, N 26, ст. 3397; 2015, N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; 2016, N 19, ст. 2670; 2017, N 1, ст. 46; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4776; 2018, N 47, ст. 7129) изменение, дополнив ее статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей

1. В случае нарушения членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктами "е" - "и" части второй, частями второй1 и второй2 статьи 6 настоящего Федерального закона, а равно предоставления ими заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы может быть применена одна из следующих мер ответственности:

а) предупреждение;

б) освобождение от должности в Совете Федерации, Государственной Думе, за исключением должности члена комитета Совета Федерации, должности члена комитета Государственной Думы, без прекращения полномочий члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы с лишением права занимать должности в Совете Федерации, Государственной Думе с момента принятия решения о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности до прекращения срока их полномочий.

2. Информация о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании Федерального Собрания Российской Федерации и размещению на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной Думы.

3. Порядок принятия решения о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы одной из мер ответственности, указанных в части первой настоящей статьи, определяется регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин