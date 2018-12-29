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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 561-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в главу I Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123, 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 44, ст. 4996; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, 6961; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2014, N 26, ст. 3397; 2015, N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; 2016, N 19, ст. 2670; 2017, N 1, ст. 46; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4776; 2018, N 47, ст. 7129) изменение, дополнив ее статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей

1. В случае нарушения членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктами "е" - "и" части второй, частями второй1 и второй2 статьи 6 настоящего Федерального закона, а равно предоставления ими заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы может быть применена одна из следующих мер ответственности:

а) предупреждение;

б) освобождение от должности в Совете Федерации, Государственной Думе, за исключением должности члена комитета Совета Федерации, должности члена комитета Государственной Думы, без прекращения полномочий члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы с лишением права занимать должности в Совете Федерации, Государственной Думе с момента принятия решения о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности до прекращения срока их полномочий.

2. Информация о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании Федерального Собрания Российской Федерации и размещению на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной Думы.

3. Порядок принятия решения о применении к члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы одной из мер ответственности, указанных в части первой настоящей статьи, определяется регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин