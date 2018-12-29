Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 571-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786) изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:

"11. Закупки по государственному оборонному заказу в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники не учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.".

Президент Российской Федерации В. Путин