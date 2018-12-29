Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 558-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме"

Принят Государственной Думой 13 декабря 2018 года



Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 13; N 43, ст. 5084; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N49, ст. 7061; 2012, N26, ст. 3446; N31, ст. 4322; N53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256, 4264; N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 38; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 27, ст. 4288, 4294; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7922, 7939; 2018, N 1, ст. 46, 69; N 15, ст. 2030; N 32, ст. 5134) следующие изменения:

1) в пункте 7 части 1 статьи 4 слова "жилых помещений" заменить словами "помещений в многоквартирном доме";

2) в статье 8 слова "жилых помещений" заменить словами "помещений в многоквартирном доме";

3) в пункте 10 статьи 12 слова "жилых помещений" заменить словами "помещений в многоквартирном доме";

4) в части 1 статьи 14:

а) в пункте 7 слова "жилых помещений" заменить словами "помещений в многоквартирном доме";

б) в пункте 91 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме", слова "жилых помещений" заменить словами "помещений в многоквартирном доме";

5) в статье 20:

а) часть 1 после слов "общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах," дополнить словами "порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,";

б) часть 42 после слов "общего имущества в данном доме," дополнить словами "о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,";

в) в пункте 2 части 5 слова "с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования" заменить словами "с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования";

г) пункт 4 части 6 после слов "прав и законных интересов собственников" дополнить словами "помещений в многоквартирном доме";

6) в пункте 4 части 1 статьи 24 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

7) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме";

8) в статье 25:

а) в наименовании слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

б) в части 1 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в) в части 2 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

9) в статье 26:

а) в наименовании слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

б) в части 1 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в) в части 2:

в абзаце первом слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 2 слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме";

в пункте 3 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего Кодекса";

в пункте 4 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 6 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме", слова "жилое помещение" заменить словом "помещение";

г) в части 21:

в абзаце первом слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме", слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 1 слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме";

в пункте 2 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 3 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме", слова "жилое помещение" заменить словом "помещение";

д) в части 6 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

10) в статье 27:

а) в наименовании слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

б) в части 1:

в абзаце первом слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 11 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 3 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в) в части 2 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

г) в части 3 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

11) в статье 28:

а) в наименовании слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

б) в части 1 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

12) в статье 29:

а) в наименовании слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

б) в части 1 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в) в части 2 слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме";

г) в части 3 слова "Собственник жилого помещения" заменить словами "Собственник помещения в многоквартирном доме", слова "такого жилого помещения по договору социального найма" заменить словами "жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано,", слова "такое жилое помещение" заменить словами "такое помещение";

д) в части 4 слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме";

е) в части 5:

в абзаце первом слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме";

в пункте 1 слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме";

в пункте 2 слова "такого жилого помещения по договору социального найма" заменить словами "жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования";

ж) в части 6 слова "нового собственника жилого помещения" заменить словами "нового собственника помещения в многоквартирном доме", слова "для собственника такого жилого помещения" заменить словами "для собственника жилого помещения", слова "такого жилого помещения в прежнее состояние" заменить словами "таких помещений в прежнее состояние", слова "такое жилое помещение не будет приведено" заменить словами "такие помещения не будут приведены", слова "такое жилое помещение подлежит" заменить словами "такие помещения подлежат";

13) в части 2 статьи 44:

а) пункт 1 дополнить словами ", о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме";

б) пункт 31 после слов "эксплуатацию рекламных конструкций)," дополнить словами "на представление документов на согласование переустройства и (или) перепланировки помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме,".

Президент Российской Федерации В. Путин