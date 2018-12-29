Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 544-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3363; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792) следующие изменения:

1) в статье 14:

а) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"7. В случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой либо состоят на учете по месту пребывания на территории указанного субъекта Российской Федерации, они вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"8. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица без гражданства относятся к категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, определенным Президентом Российской Федерации в соответствии с частью первой1 статьи 29 настоящего Федерального закона.";

2) статью 29 дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов.";

3) в статье 30:

а) пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) принимают заявления по вопросам гражданства Российской Федерации от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, а также от лиц, временно пребывающих на территории Российской Федерации, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью седьмой или восьмой статьи 14 настоящего Федерального закона;";

б) в пункте "е" слова "проживающими на территории Российской Федерации," заменить словами "указанными в пункте "б" настоящей статьи,";

4) статью 32 дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью седьмой статьи 14 настоящего Федерального закона подается лицом, проживающим либо временно пребывающим на территории Российской Федерации, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или месту пребывания заявителя.";

5) в абзаце втором части третьей статьи 35 слова "частями первой и шестой" заменить словами "частями первой, шестой и восьмой".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин