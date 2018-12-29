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29.12.2018 14:09
Рубрика: Общество

Юристы: Разъяснения суда научат курильщиков осторожности в квартирах

Текст: Владислав Куликов

Широкий резонанс вызвали специальные разъяснения Верховного суда России, по сути заставляющие курильщиков отвечать за свежий воздух в квартирах своих соседей. Напомним, как сообщила "РГ", в свежем обзоре судебной практики Верховный суд России привел дело, в котором один из жителей Новосибирска добился компенсации от соседа, регулярно курившего на балконе. В течение пяти лет дым потоками воздуха затягивался в квартиру, заставляя дышать им ребенка истца.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Урегулировать разногласия по-соседски соседям не удалось, в итоге их ссора переросла в судебный спор. Нижестоящие суды отвергли претензии к курильщику. Однако Верховный суд России встал на сторону истца. Как подчеркнула высокая инстанция, право на чистый воздух в квартире охраняется законом. Как это звучит на юридическом языке, можно прочитать в обзоре судебной практики и в самом определении. Хотя решение было вынесено в конце прошлого года, в этом году ответчики пытались добиться пересмотра, но безуспешно. А теперь дело включено в обзор судебной практики, чтобы стать ориентиром для всех судей страны.

Фото: depositphotos.com
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Безусловно, создан прецедент, который заставит курильщиков прислушиваться к недовольным соседям. Юристы любят подчеркивать, что у нас не прецедентное право, но в подобных ситуациях они и правы, и неправы одновременно. Безусловно, у нас другая правовая система. Однако речь о прецеденте не в юридическом, а в обычном понимании: нечто, что случилось впервые и может послужить примером в будущем для аналогичных ситуаций.

Адвокат Вячеслав Голенев с беседе с "РГ" напомнил о недавно принятых поправках в ГПК, придающих официальный статус обзорам судебной практики Верховного суда России. По его словам, раньше суды нижестоящих инстанций, действительно, не всегда должным образом обращали внимание на разъяснения высшей инстанции, содержащиеся в этих обзорах. "Но после вступления в силу принятых норм суды будут вправе в мотивировочной части судебных актов ссылаться на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации", - говорит Вячеслав Голенев. Закон вступил в силу после начала работы отдельных кассационных и апелляционных судов осенью будущего года. Тем не менее, уже сегодня стороны спора могут ссылаться на соответствующие пункты обзоров: запрета на это нет, а принятые нормы, хотя де-юре пока не действуют, уже должны повысить авторитет подобных ссылок в глазах судей.

"Обзоры судебной практики - один из видов разъяснений Верховного суда, даваемый в целях обеспечения единства судебной практики, - говорит адвокат. - Несоответствие позиции нижестоящего суда правовой позиции Верховного суда, изложенной в Обзоре судебной практики, фактически является нарушением в толковании норм права, в связи с чем должно подлежать отмене".

Закон един, и должен одинаково толковаться по всей стране. Не могут по аналогичным делам суды в Рязани принимать одни решения, а в Хабаровске прямо противоположные. Поэтому в следующий раз соседям курильщиков уже не придется проходить несколько кругов, прежде чем добиться победы.

Фото: Depositphotos.com
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"Возмущение курильщиков можно понять, если бы я был курильщиком, меня бы тоже расстроили подобные толкования, - говорит адвокат Юрий Коршунов. - Но есть принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. В своих квартирах можно делать что угодно до тех пор, пока это не нарушает права соседей. В качестве примера могу привести антисанитарию: если грязь в квартире отравляет атмосферу, собственника в конечном счете могут даже выселить, продав квартиру на торгах и вернув ему деньги. Это сложная процедура, но подобные дела в практике были. Нельзя нарушать права соседей на тишину, нельзя делать опасный ремонт, из-за которого дом может обрушиваться и так далее. Теперь в число ограничений попало и курение. Но крайне важно, чтобы суды не взыскивали деньги автоматически с курильщиков, а всегда исследовали все обстоятельства, действительно ли дым залетает в соседнюю квартиру, или соседи просто ищут способ досадить жильцу-курильщику. Сам факт того, что человек курит, не должен делать его заведомо проигравшей стороной, но боюсь, есть опасность, что практика начнет поворачиваться именно так".

Впрочем, по его словам, более вероятно, что в итоге после нескольких аналогичных споров Верховный суд России выработает разумный баланс.

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