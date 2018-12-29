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Рубрика: Экономика

Как изменятся цены на ОСАГО в 2019 году

Текст: Юлия Кривошапко
Указания Банка России вводят более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС), реформирует порядок определения коэффициента бонус-малус (КБМ) и расширяет тарифный коридор на 20 процентов вверх и вниз от ставок базового тарифа. Новые правила вступают в силу уже через 10 дней.
Фото: Архив "РГ" Фото: Архив "РГ"
Фото: Архив "РГ"

Указание Банка России вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС), которая предусматривает 58 ступеней градации вместо действующих четырех. Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше - 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Кроме того, указание предусматривает реформу КБМ. Коэффициент бонус-малус будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

"Новое указание Банка России - первый и важный шаг регулятора на пути к либерализации ОСАГО. В результате тарифы на обязательную "автогражданку” станут более справедливыми для автовладельцев и безаварийные водители станут меньше платить. При этом автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять в лучшую сторону”, - отметил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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