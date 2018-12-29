Какой будет погода в 2019 году

Последние годы декабри были одними из самых теплых в истории метеонаблюдений. И наступающий 2019 год имеет все шансы также получить статус самого теплого, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд (смотри видео).

В итоге мы можем получить еще одно жаркое лето, хотя о конкретной температуре говорить рано.

Пока же о тепле во многих российских регионах говорить не приходится. Сегодня, например, в Кемеровской области сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха опустится до -35 градусов, информирует сайт Гидрометцентра.

Также сообщается, что глубокий циклон "уже несколько дней удерживает на Дальнем Востоке ненастную погоду и не собирается отступать. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение и красный уровень опасности".