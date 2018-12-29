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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 516-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2005, N 14, ст. 1213; 2008, N 45, ст. 5140; N 49, ст. 5733; N 52, ст. 6216, 6226; 2009, N 23, ст. 2761; 2010, N 15, ст. 1752; 2012, N 49, ст. 6753; 2013, N 30, ст. 4052; 2014, N 19, ст. 2309; 2015, N 13, ст. 1806) следующие изменения:

1) часть седьмую статьи 74 после слов "особо тяжких преступлений," дополнить словами "осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205[5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденные";

2) пункт "а" части второй статьи 78 дополнить словами ", за исключением осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205[1, 205[3, частью первой статьи 205[4, статьей 205[5, частями второй - четвертой статьи 206, статьей 208, частями второй - четвертой статьи 211, статьями 277 - 279, 281, 317, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации";

3) часть первую статьи 130 после слов "наказания в тюрьме," дополнить словами "осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205[5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, с отбыванием части срока наказания в тюрьме,".

Президент Российской Федерации В. Путин