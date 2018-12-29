Команда Путина победила в хоккейном матче на Красной площади

В субботу вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги”, который прошел на Красной площади. Команда, в которой играли российский президент и министр обороны Сергей Шойгу победила со счетом 14:10.

Владимир Путин открыл счет, забив первую шайбу, а вскоре еще одну. В матче также принимали участие знаменитые ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. После игры Путин зашел в кафе и вместе с прославленными хоккеистами выпил горячего чая.

Президент заметил, что участие в таком мероприятии дает возможность поблагодарить легенд хоккея за их вклад в развитие российского спорта.

"Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами, это лишний раз дает возможность нам вспомнить, что они сделали для развития хоккея, вообще для российского спорта, поблагодарить их этой игрой <...> ну и самим отдохнуть, доставить себе удовольствие в преддверии Нового года, мне кажется, это оправдано”, - рассказал Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24”.

Кроме того Путин уточнил, что приглашал белорусского президента Александра Лукашенко остаться в Москве и принять участие в этом матче, но тот не смог из-за занятости.

"Но мы с ним договорились, что увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся”, - добавил российский президент.

Он также сообщил, что встретит Новый год в Москве, а после этого в праздничные дни планирует поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

Ночная хоккейная лига (НХЛ) была создана по инициативе Владимира Путина в 2011 году для развития любительского хоккея и популяризации спорта.