Конькобежец Кулижников не выступит на чемпионате Европы

Российский конькобежец, рекордсмен мира Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в итальянском Коллальбо, который пройдет 11-13 января. Как сообщил сам спортсмен, он намерен уделить внимание подготовке к предстоящему чемпионату мира.

"К сожалению, многоборский чемпионат Европы у нас не ценится, и накопленная усталость может сказаться на чемпионате мира в Инцелле, нашем ключевом старте. Плюс там открытый каток, а значит, есть риск усугубить старые какие-то проблемы. Зачем рисковать? Решили сфокусироваться на подготовке к Инцеллю", - приводит слова Кулижникова "Р-Спорт".

Чемпионат состоится в немецком Инцелле, он пройдет с 7 по 10 февраля. Стоит отметить, что ранее Павел снялся со значительной части дистанций на этапе Кубка мира на открытом катке в японском Томакомае. Он отметил, что это было правильное решение, поскольку там даже не было нормальных условий для разминки.