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29.12.2018 17:43
Рубрика: Спорт

Конькобежец Кулижников не выступит на чемпионате Европы

Текст: Данила Жиляев

Российский конькобежец, рекордсмен мира Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в итальянском Коллальбо, который пройдет 11-13 января. Как сообщил сам спортсмен, он намерен уделить внимание подготовке к предстоящему чемпионату мира.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире

"К сожалению, многоборский чемпионат Европы у нас не ценится, и накопленная усталость может сказаться на чемпионате мира в Инцелле, нашем ключевом старте. Плюс там открытый каток, а значит, есть риск усугубить старые какие-то проблемы. Зачем рисковать? Решили сфокусироваться на подготовке к Инцеллю", - приводит слова Кулижникова "Р-Спорт".

Чемпионат состоится в немецком Инцелле, он пройдет с 7 по 10 февраля. Стоит отметить, что ранее Павел снялся со значительной части дистанций на этапе Кубка мира на открытом катке в японском Томакомае. Он отметил, что это было правильное решение, поскольку там даже не было нормальных условий для разминки.

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