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29.12.2018 23:46
Рубрика: Власть

Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам

Заявление киевских властей о якобы подготовке химической атаки в Донбассе - следствие приближающихся выборов президента, убежден глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на обвинения представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Вадима Скибицкого, который заявлял о в подготовке Россией химической атаки на территории ДНР и ЛНР.

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"Чем ближе к выборам - тем неправдоподобнее и нелепее становятся обвинения Киева в адрес России, - посетовал сенатор. - Война на Юго-Востоке давно могла бы быть прекращена, если бы украинские власти этого захотели и реализовали свою часть обязательств по Минским соглашениям".

По мнению Косачева, аналогичная тактика лжи и провокаций была выбрана в Сирии.

"Поэтому, как и в Сирии (быть может, инструкторы одни и те же?), будет ещё много провокаций и столько же попыток выставить в качестве все виновника Россию и местное население Донбасса", - передает РИА Новости слова сенатора.

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