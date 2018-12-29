Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам

Заявление киевских властей о якобы подготовке химической атаки в Донбассе - следствие приближающихся выборов президента, убежден глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на обвинения представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Вадима Скибицкого, который заявлял о в подготовке Россией химической атаки на территории ДНР и ЛНР.

"Чем ближе к выборам - тем неправдоподобнее и нелепее становятся обвинения Киева в адрес России, - посетовал сенатор. - Война на Юго-Востоке давно могла бы быть прекращена, если бы украинские власти этого захотели и реализовали свою часть обязательств по Минским соглашениям".

По мнению Косачева, аналогичная тактика лжи и провокаций была выбрана в Сирии.

"Поэтому, как и в Сирии (быть может, инструкторы одни и те же?), будет ещё много провокаций и столько же попыток выставить в качестве все виновника Россию и местное население Донбасса", - передает РИА Новости слова сенатора.