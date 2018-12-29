Новости

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии 22:47
Россиянин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам 22:36
Третьей жертвой взрыва автобуса в Каире стал гид-египтянин 22:35
Россияне не пострадали при теракте в Египте 22:23
Трое "желтых жилетов" задержаны после "казни" куклы с лицом Макрона 22:16
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову 21:53
ДНР: Украинские силовики подорвались на своих минах 21:40
Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России 21:38
МИД РФ: ЕС должен исключить менторский подход к Боснии и Герцеговине 21:34
Шарапова вошла в число кандидатов в сборную России на 2019 год 21:29
Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте 21:19
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире 20:58
Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год 20:56
Чем запомнился молодежи вальс с Лукашенко на новогоднем балу 20:37
В Египте взорван туристический автобус, есть жертвы 20:36
На ВДНХ вернулись часы из прошлого 20:28
В центре Москвы введут особый режим на Новый год 20:20
Региональным операторам ТБО снизят налоги 20:13
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили 20:12
Володин: Берлин и Париж не должны вмешиваться в дело по инциденту на Азове 20:08
СМИ: Вашингтон потребовали от Сеула увеличить расходы на контингент из США 20:04
В Чехии задержали налетчика на банк и освободили заложников 19:59
РФ и Китай обсудили участие в деловых мероприятиях в 2019 году 19:44
Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 532-ФЗ "О внесении изменений в статьи 27 и 476 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ

Принят Государственной Думой 12 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 27, ст. 4294) следующие изменения:

1) в статье 27:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Информационные надписи и обозначения не устанавливаются на выявленные объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, достопримечательные места, а также на объекты культурного наследия, являющиеся отдельными захоронениями, некрополями.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской Федерации.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на лиц, указанных в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона.

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам, указанным в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия.

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений лицу (лицам), их установившему, иными лицами, указанными в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими лицами.

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, указанных в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, в судебном порядке.";

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия, который не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник отказался, осуществляется:

1) в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, федеральным органом охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении иных объектов культурного наследия региональными органами охраны объектов культурного наследия.";

2) в статье 476:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального закона и в сроки, указанные в акте технического состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 472 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Охранное обязательство не утверждается в отношении выявленных объектов культурного наследия, достопримечательных мест, объектов культурного наследия, являющихся отдельными захоронениями, некрополями.

В отношении памятников и ансамблей, расположенных в границах территорий достопримечательных мест, охранные обязательства утверждаются.".

Статья 2

Положения подпункта 5 пункта 2 статьи 476 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении охранных обязательств, утверждаемых после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин