Принят Государственной Думой 12 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 27, ст. 4294) следующие изменения:

1) в статье 27:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Информационные надписи и обозначения не устанавливаются на выявленные объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, достопримечательные места, а также на объекты культурного наследия, являющиеся отдельными захоронениями, некрополями.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской Федерации.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на лиц, указанных в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона.

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам, указанным в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия.

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений лицу (лицам), их установившему, иными лицами, указанными в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими лицами.

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, указанных в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, в судебном порядке.";

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия, который не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник отказался, осуществляется:

1) в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, федеральным органом охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении иных объектов культурного наследия региональными органами охраны объектов культурного наследия.";

2) в статье 476:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального закона и в сроки, указанные в акте технического состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 472 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Охранное обязательство не утверждается в отношении выявленных объектов культурного наследия, достопримечательных мест, объектов культурного наследия, являющихся отдельными захоронениями, некрополями.

В отношении памятников и ансамблей, расположенных в границах территорий достопримечательных мест, охранные обязательства утверждаются.".

Статья 2

Положения подпункта 5 пункта 2 статьи 476 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении охранных обязательств, утверждаемых после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин