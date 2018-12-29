Лавров рассказал о координации с Турцией после ухода США из Сирии

Россия и Турция достигли понимания в вопросе координации между военными представителями "на земле" в Сирии после вывода войск США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-турецких переговоров на высоком уровне.

"Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных", - отметил Лавров.

По словам министра, было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции будут координировать свои действия в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии.

Лавров также подчеркнул, что российская и турецкая стороны подтвердили уважение территориальной целостности Сирии. Проведение совместной работы планируется в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Кроме того, Москва и Анкара наметили конкретные меры по содействию возвращению сирийских беженцев.