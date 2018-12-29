Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, 3887; N 27, ст. 4198, 4294; 2017, N 27, ст. 3940; 2018, N 1, ст. 55; N 17, ст. 2426; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5133, 5134, 5135) следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"9) использование лесов по целевому назначению, определяемому в соответствии с видами лесов и выполняемыми ими полезными функциями;";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда

1. Леса располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются статьями 120 - 123 настоящего Кодекса.";

3) статью 61 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.";

4) в статье 7 слово ", лесопарков" исключить;

5) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Деление лесов, расположенных на землях лесного фонда, по их целевому назначению

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, делятся на следующие виды:

1) защитные леса;

2) эксплуатационные леса;

3) резервные леса.

2. Особенности использования, охраны, зашиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 110 - 119 настоящего Кодекса.";

6) часть 4 статьи 17 признать утратившей силу;

7) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Лесничества

1. Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества, а также участковые лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств.

2. Лесничества создаются на землях:

1) лесного фонда;

2) обороны и безопасности, на которых расположены леса;

3) населенных пунктов, на которых расположены леса;

4) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса.

3. Создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств осуществляются решениями уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Обязательным приложением к решению о создании лесничеств, участковых лесничеств является текстовое и графическое описание местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, подготовленное в соответствии со статьей 681 настоящего Кодекса.";

8) в части 9 статьи 29 слово ", лесопарках" исключить;

9) в части 4 статьи 291 слово "лесопарках," исключить;

10) в части 2 статьи 53 слово ", лесопарка" исключить;

11) в части 6 статьи 537 слово ", лесопарка" исключить;

12) в части 2 статьи 603 слово ", лесопарка" исключить;

13) в части 3 статьи 607 слово ", лесопарка" исключить;

14) в части 4 статьи 608 слово ", лесопарка" исключить;

15) в части 1 статьи 67 слова "в части 3 статьи 23" заменить словами "в части 2 статьи 23";

16) в части 1 статьи 68:

а) в пункте 1 слова "и лесопарков" исключить;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов;";

17) статью 681 изложить в следующей редакции:

"Статья 681. Проектирование лесничеств

1. Проектирование лесничеств осуществляется в предусмотренных статьей 23 настоящего Кодекса целях установления основных территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

2. При проектировании лесничеств осуществляются:

1) установление площади лесничеств;

2) проектирование участковых лесничеств (в случае принятия решения об их создании);

3) определение квартальной сети;

4) установление границ лесничеств.

3. Определение квартальной сети осуществляется с учетом установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов.

4. При установлении и изменении границ лесничеств уполномоченный федеральный орган исполнительной власти подготавливает текстовое и графическое описание местоположения границ лесничеств, включающее в себя перечень географических координат характерных точек границ лесничеств или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".";

18) статью 682 изложить в следующей редакции:

"Статья 682. Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов

1. По результатам проектирования эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, которое осуществляется в целях, предусмотренных статьей 12 настоящего Кодекса, органы государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 и 82 настоящего Кодекса, принимают решения об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, защитным лесам, резервным лесам, о выделении особо защитных участков лесов, а также об установлении или изменении границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов.

2. Границы земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов в эксплуатационных лесах, защитных лесах, резервных лесах, устанавливаются с учетом квартальной сети, определяемой в соответствии с частью 3 статьи 681 настоящего Кодекса.";

19) в части 2 статьи 691 слова ", лесничеств и лесопарков" заменить словами "и лесничеств";

20) в части 2 статьи 692 слово "(лесопаркам)" исключить;

21) в статье 701:

а) в части 5 слова "соответственно лесничеств и лесопарков" заменить словом "лесничеств";

б) в пункте 2 части 10 слово ", лесопарка" исключить;

22) в пункте 5 части 2 статьи 74 слово ", лесопарка" исключить;

23) в статье 81:

а) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) проектирование лесничеств (в том числе установление границ лесничеств), эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, установление правил проведения лесоустройства, утверждение требований к составу и содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки;";

б) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств;";

в) пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39) принятие решений об отнесении лесов к защитным лесам (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 82 настоящего Кодекса), принятие решений о выделении особо защитных участков лесов, установлении и изменении границ земель, на которых располагаются защитные леса, особо защитные участки лесов;";

г) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

"401) установление особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, расположенных на землях населенных пунктов;";

д) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41) принятие решений об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, установление и изменение границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, резервные леса;";

е) пункт 411 изложить в следующей редакции:

"411) установление порядка определения функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, порядка установления и изменения площади и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 настоящего Кодекса;";

24) в статье 82:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;";

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, установление и изменение площади и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 настоящего Кодекса;";

25) в части 11 статьи 84 слово "лесопарков," исключить;

26) в части 2 статьи 85 слова "и лесопарков" исключить;

27) в части 2 статьи 86 слово "лесопарков," исключить;

28) в статье 87:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в границах лесничества, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.";

б) в части 2 слово ", лесопарков" исключить;

в) в части 3 слово "лесопарков," исключить;

г) в абзаце первом части 5 слово "лесопарков," исключить;

д) в части 6 слово ", лесопарка" исключить;

29) в статье 91:

а) в части 1 слова "и о лесопарках" исключить;

б) в пункте 2 части 2 слово "лесопарках," исключить;

30) главы 15 и 16 признать утратившими силу;

31) дополнить главой 17 следующего содержания:

"Глава 17. Защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов

Статья 110. Общие положения о защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах

1. Защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса подлежат освоению в целях, предусмотренных статьей 12 настоящего Кодекса.

2. Отнесение лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и исключение их из состава защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, установление и изменение границ земель, на которых располагаются такие леса, осуществляются решениями органов государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 и 82 настоящего Кодекса, в порядке, установленном лесоустроительной инструкцией, утвержденной в соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Кодекса.

3. Обязательным приложением к решению об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам является текстовое и графическое описание местоположения границ земель, на которых располагаются защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса, включающее в себя перечень географических координат характерных точек границ таких земель или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Статья 111. Защитные леса

1. К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

2. Выделяются следующие категории защитных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

4) ценные леса;

5) городские леса.

3. Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 51 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено настоящим Кодексом.

4. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, определяются лесохозяйственными регламентами лесничеств.

5. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях, не относящихся

к землям лесного фонда, определяются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом.

6. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

7. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 112. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и на иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных лесных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-Ф3 "Об особо охраняемых природных территориях".

4. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием (далее - токсичные химические препараты).

5. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 113. Леса, расположенные в водоохранных зонах

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

3) создание и эксплуатация лесных плантаций;

4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

Статья 114. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

1. К лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, относятся:

1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса, расположенные в границах соответствующих поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);

2) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

3) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды);

4) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов);

5) горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах).

2. В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;

5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

3. В целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах, допускается возведение ограждений на землях, на которых располагаются такие леса.

4. В лесах, расположенных в зеленых зонах, запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 2 настоящей статьи;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

5. Изменение границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, которое может привести к уменьшению площади таких земель, не допускается.

6. Порядок определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, порядок изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 115. Ценные леса

1. К ценным лесам относятся леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение:

1) государственные защитные лесные полосы (леса линейного типа, искусственно созданные в лесостепных, степных зонах, зонах полупустынь и пустынь, выполняющие климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные и водорегулирующие функции);

2) противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от эрозии);

3) пустынные, полупустынные леса (леса, расположенные в зоне полупустынь и пустынь, выполняющие защитные функции);

4) лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции);

5) лесотундровые леса (леса, расположенные в неблагоприятных природно-климатических условиях на границе с тундрой, выполняющие защитные и климаторегулирующие функции);

6) горные леса (леса, расположенные в зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма, в Южно-Сибирской горной зоне, в иных горных местностях на границе с верхней безлесной частью горных вершин и хребтов (малолесные горные территории), имеющие защитное и противоэрозионное значение);

7) леса, имеющие научное или историко-культурное значение (леса, расположенные на землях историко-культурного назначения и в зонах охраны объектов культурного наследия, леса, являющиеся объектами исследований генетических качеств деревьев, кустарников и лиан (генетические резерваты), образцами достижений лесохозяйственной науки и практики, а также уникальные по продуктивности леса);

8) леса, расположенные в орехово-промысловых зонах (леса, являющиеся сырьевой базой для заготовки кедровых орехов);

9) лесные плодовые насаждения (леса, в составе которых произрастают ценные плодово-ягодные и орехоплодные породы деревьев и кустарников);

10) ленточные боры (леса, исторически сформировавшиеся в жестких почвенно-климатических условиях среди безлесных степных, полупустынных и пустынных пространств, имеющие важное климаторегулирующее, почвозащитное и водоохранное значение);

11) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции);

12) нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов).

2. В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

3. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

4. В лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины.

Статья 116. Городские леса

1. К городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов.

2. В городских лесах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;

5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

3. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Статья 117. Эксплуатационные леса

1. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса.

2. В эксплуатационных лесах допускается осуществление всех видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса.

Статья 118. Резервные леса

1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины, за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

2. В резервных лесах допускается осуществление видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса, без проведения рубок лесных насаждений, за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

3. Допускается проведение рубок лесных насаждений при использовании резервных лесов в целях геологического изучения недр (за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 43 настоящего Кодекса), а также при использовании резервных лесов в целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

Статья 119. Особо защитные участки лесов

1. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.

2. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного семеноводства;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) объекты природного наследия;

8) другие особо защитные участки лесов, предусмотренные лесоустроительной инструкцией.

3. На заповедных лесных участках запрещаются:

1) проведение рубок лесных насаждений;

2) использование токсичных химических препаратов;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;

5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства.

4. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, запрещаются:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 51 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

5. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

6. На особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

7. Выделение и упразднение особо защитных участков лесов, установление и изменение границ земель, на которых располагаются особо защитные участки лесов, осуществляются решениями уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса в порядке, установленном лесоустроительной инструкцией, утвержденной в соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Кодекса.

8. Обязательным приложением к решению о выделении особо защитных участков лесов является текстовое и графическое описание местоположения границ таких земель, включающее в себя перечень географических координат характерных точек границ таких земель или перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".";

32) дополнить главой 18 следующего содержания:

"Глава 18. Леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда

Статья 120. Общие положения о лесах, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда

1. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, осуществляются в соответствии с целевым назначением таких земель.

2. Защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, признаются объектами охраны окружающей среды, охрана которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Статья 121. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

1. На землях обороны и безопасности могут располагаться леса, которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

2. Для использования лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, создаются военные лесничества в соответствии со статьей 23 настоящего Кодекса.

3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. После завершения использования лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, земли, на которых расположены такие леса, подлежат рекультивации (в случае, если проведение рекультивации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации) и переводу в состав земель лесного фонда.

Статья 122. Леса, расположенные на землях населенных пунктов

1. На землях населенных пунктов могут располагаться леса, в том числе городские леса и другие защитные леса.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях населенных пунктов, осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 123. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения

1. На землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) статью 63 изложить в следующей редакции:

"Статья 63. Охрана водных объектов при освоении лесов

При освоении лесов осуществляются мероприятия по охране водных объектов, предусмотренные настоящим Кодексом.";

2) статью 65 дополнить частью 162 следующего содержания:

"162. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.".

Статья 3

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; 2008, N 20, ст. 2251;2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4572, 4591, 4594; 2012, N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614; 2013, N 30, ст. 4080; 2014, N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 11; N 29, ст. 4342; 2016, N 1, ст. 79; N 27, ст. 4306; 2017, N 31, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 39, 91; N 32, ст. 5133, 5134, 5135) следующие изменения:

1) в части 11 статьи 15 слово ", лесопарков" исключить;

2) в пункте 4 части 6 статьи 19 слово ", лесопарков" исключить;

3) в пункте 81 части 8 статьи 23 слово ", лесопарков" исключить;

4) в пункте 6 части 7 статьи 43 слово "лесопарков," исключить;

5) в пункте 13 части 4 статьи 56 слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного";

6) в подпункте "к" пункта 6 части 2 статьи 571 слово ", лесопарков" исключить.

Статья 4

Внести в статью 35 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2017, N 31, ст. 4829) следующие изменения:

1) в пункте 3 слово "расположенных" заменить словом "расположенного", слово ", лесопарка" исключить, слова "таких лесничества, лесопарка" заменить словами "такого лесничества";

2) в пункте 6 слово ", лесопарка" исключить, слова "таких лесничества, лесопарка" заменить словами "такого лесничества";

3) в пункте 7 слово ", лесопарка" исключить;

4) в пункте 10:

а) в подпункте 2 слово ", лесопарком" исключить;

б) в подпункте 4 слово ", лесопарки" исключить;

в) в подпункте 5 слово ", лесопарков" исключить;

5) в пункте 12 слово ", лесопарков" исключить;

6) в пункте 13 слово "лесопарков," исключить.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2016, N 27, ст. 4286; 2017, N 31, ст. 4829) следующие изменения:

1) пункт 10 статьи 622 изложить в следующей редакции:

"10. Решение об упразднении лесопаркового зеленого пояса, решение об изменении площади лесопаркового зеленого пояса принимаются в том же порядке, что и решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади.";

2) в пункте 1 статьи 625 слова "частью 4 статьи 17" заменить словами "частью 3 статьи 111".

Статья 6

В части 9 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; 2011, N 13, ст. 1688; 2017, N 31, ст. 4829) слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного".

Статья 7 Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31,

ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599; 2009, N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6441, 6455; 2011, N 1, ст. 54; N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4570, 4590; N 49, ст. 7043; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 23, ст. 2866; N 49, ст. 6343; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 12, 72; N 27, ст. 3997; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 24, ст. 3415) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 45 слова "части 6 статьи 105" заменить словами "части 5 статьи 114";

2) в статье 46:

а) в части 3 слово "лесопарков," исключить;

б) в части 4 слова "часть 6 статьи 105" заменить словами "часть 5 статьи 114";

в) в пункте 2 части 6 слово "лесопарков," исключить;

3) в статье 8 слова "статьей 102" заменить словами "статьей 111";

4) в статье 81 цифры "102" заменить цифрами "114";

5) в части 3 статьи 82 слова "и части 5 статьи 102" заменить словами ", части 6 статьи 111 и части 6 статьи 119";

6) в части 11 статьи 9 слово ", лесопарков" исключить;

7) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111

Лесопарки, которые созданы до 1 июля 2019 года, подлежат преобразованию до 1 июля 2020 года в лесничества, предусмотренные статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации.".

Статья 8

В пункте 1 части 4 статьи 427 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2014, N 52, ст. 7558; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766) слова "или лесопарка" исключить.

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 31, ст. 4793) следующие изменения:

1) в статье 69:

а) в наименовании слово "(лесопарками)" исключить;

б) в части 2:

в пункте 1:

в абзаце первом слово "(лесопарках)" исключить;

в подпункте "а" слово "(лесопарков)" исключить;

в подпункте "б" слово "(лесопарков)" исключить;

в пункте 2 слово "(лесопарков)" исключить;

в) в части 3 слово "(лесопарках)" исключить;

2) в части 4 статьи 70 слово "(лесопарков)" исключить;

3) в части 3 статьи 71 слово "(лесопарков)" исключить;

4) в приложении:

а) в таблице 12 слово "(лесопарки)" исключить;

б) в таблице 15 слово "(лесопарки)" исключить;

в) в таблице 17 слово "(лесопарки)" исключить;

г) в таблице 18 слово "(лесопарки)" исключить.

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4767, 4771, 4796, 4829; 2018, N 1, ст. 90, 91; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5131, 5133, 5134, 5135) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 5 слово "лесопарков," исключить;

2) в пункте 3 части 2 статьи 7 слово "лесопарков," исключить;

3) в пункте 6 части 5 статьи 8 слово ", лесопарков" исключить;

4) в части 1 статьи 10:

а) в абзаце первом слово "лесопарках," исключить;

б) в пункте 8 слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного";

в) в пункте 9 слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного";

5) в части 11 статьи 22:

а) в абзаце первом слово "лесопарков," исключить;

б) в пункте 1 слово "лесопарка," исключить;

6) в пункте 21 части 1 статьи 26 слово ", лесопарков" исключить;

7) в части 1 статьи 32:

а) в пункте 32 слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного";

б) в пункте 18 слово ", лесопарков" исключить;

8) в статье 34:

а) в части 2:

в пункте 4 слово "лесопарка," исключить;

в пункте 6 слово ", лесопарка" исключить;

б) в части 53 слово ", лесопарках" исключить;

в) в части 14 слово "лесопарка," исключить;

г) в части 15 слово ", лесопарка" и слово ", лесопарков" исключить, слова "таких лесничества, лесопарка" заменить словами "такого лесничества";

д) в части 16 слово ", лесопарка" исключить, слова "лесопарка, расположенных" заменить словом "расположенного";

е) в части 17 слово ", лесопарка" исключить;

9) в статье 602:

а) в части 1 слово "лесопарка," исключить;

б) в части 2 слово "лесопарка," исключить;

в) в части 12 слово ", лесопарков" исключить.

Статья 11

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин