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29.12.2018 22:32

"Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Арсеналом"

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Rui Vieira Фото: AP Photo/Rui Vieira
Фото: AP Photo/Rui Vieira

"Ливерпуль" упрочил лидерство в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В центральном матче 20 тура "мерсисайдцы" на своем поле разгромили лондонский "Арсенал" 5:1.

Большая часть мячей была забита еще в первом тайме, при этом открыли счет гости - на 11-й минуте отличился Эйнсли Мэйтленд-Найлс. Но прошло всего пять минут, и лидировали уже "красные" после того, как дважды поразил ворота "канониров" Роберто Фирмино.

Фото: Reuters
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Добытое преимущество подопечные Юргена Клоппа закрепили в середине первой половины встречи благодаря голу Садио Мане. А перед самым перерывом хозяева заработали пенальти, который реализовал Мохаммед Салах.

Окончательный счет был установлен также с пенальти в ворота "Арсенала" во втором тайме - в этот раз к мячу подошел Фирмино и оформил хет-трик.

Благодаря этому результату "Ливерпуль" набрал 54 очка и сохраняет лидерство в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей из "Тоттенхэма" на девять баллов. За 20 матчей АПЛ "красные" до сих пор не потерпели ни одного поражения и всего три игры свели к ничьей. "Арсенал" же с 38-ю очками идет на пятом месте.

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