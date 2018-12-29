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29.12.2018 12:55
Рубрика: Власть

Медведев призвал РЖД обновить парк пассажирских вагонов

Текст: Владимир Кузьмин
Российские железные дороги должны добиться максимального обновления парка пассажирских вагонов, призвал компанию премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Многие наши вагоны еще совсем недавно были совсем старыми, и нужно сделать все, чтобы выйти практически на полную замену этой вагонной составляющей для пассажирского сообщения. В тех графиках, конечно, которые вы для себя сами установили", - сказал председатель правительства на встрече с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Граждане должны видеть эти изменения и быть довольным.

Фото: Александр Корольков/РГ
В плацкартных вагонах могут удлинить полки

Белозеров рассказал, что в 2018 году компания закупила в два раза больше новых пассажирских вагонов дальнего следования и провела модернизацию старых, а также обновила подвижной состав для пригородного сообщения. На эти цели израсходовано около 26 миллиардов рублей. Что немаловажно, в абсолютном большинстве закупки делались у отечественных производителей.

И граждане, как говорится, голосуют рублей. По словам главы РЖД, на новогодние праздники продажи билетов за 90 дней выросли на 5,5 процента, так что перевозчик назначил 1340 дополнительных поездов. "Ряд направлений демонстрируют уникальный поток: на Смоленск - почти 30 процентов увеличение, в Орел - более 20 процентов, Нижний Новгород - плюс 15 процентов", - рассказал Олег Белозеров.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Председатель Правительства Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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