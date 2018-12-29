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29.12.2018 05:25
Рубрика: В мире

Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов"

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Первая леди США в очередной раз удивила окружающих своим внешним видом. В интернет попало видео, записанное на авиабазе Эндрюс. Супруга Дональда Трампа была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, почти телесного цвета. Из-за этого многим показалось, что Меланья без штанов, есть только верхняя одежда.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит", - написал в соцсетях один из пользователей. Другой обратил внимание еще на один любопыный факт: первая леди США надела солнечные очки, хотя на улице было темно.

"Да весь ее образ выглядит крайне странно. Некоторые вещи нельзя носить там, где есть камера", - негодует человек, видимо разбирающейся в совеременной моде. Стилисты отмечают, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США. Предыдущие супруги американских лидеров одевались гораздо лучше.

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