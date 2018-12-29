Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов"

Первая леди США в очередной раз удивила окружающих своим внешним видом. В интернет попало видео, записанное на авиабазе Эндрюс. Супруга Дональда Трампа была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, почти телесного цвета. Из-за этого многим показалось, что Меланья без штанов, есть только верхняя одежда.
"Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит", - написал в соцсетях один из пользователей. Другой обратил внимание еще на один любопыный факт: первая леди США надела солнечные очки, хотя на улице было темно.
"Да весь ее образ выглядит крайне странно. Некоторые вещи нельзя носить там, где есть камера", - негодует человек, видимо разбирающейся в совеременной моде. Стилисты отмечают, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США. Предыдущие супруги американских лидеров одевались гораздо лучше.
Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.