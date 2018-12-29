МИД призвал россиян проявлять осмотрительность в Египте

Находящиеся в Египте российские граждане должны проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности, говорится в сообщении МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших в теракте в Египте и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов", - особо отмечается в заявлении.

Российская сторона выразила поддержку руководству Египта по стабилизации обстановки в стране, предпринимающего решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму.

Напомним, 28 декабря в районе пирамид Гизы на пути следования автобуса с вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство. Погибли четыре человека, в том числе египетский гид, двенадцать иностранцев получили ранения. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших от взрыва нет.