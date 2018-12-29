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29.12.2018 14:45
Рубрика: Власть

МИД: Требования Меркель и Макрона по Украине являются неприемлемыми

Текст: Александр Саможнев
Вызывают сожаления безапелляционные обвинения России в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, говорится в заявлении МИД РФ.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В этой связи отмечается, что Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать любые провокации. "Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации", - указывают дипломаты.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Подчеркивается также, что российская сторона обеспечивает свободу судоходства в Керченском регионе в соответствии с российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и международными нормами.

МИД призвал партнеров по "нормандскому формату" отказаться от попыток "учить Россию", вместо этого обратить внимание на факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад".

В том числе, речь идет о захваченном еще в марте 2018 года капитане сейнера "Норд", а также журналисте Кирилле Вышинском, который преследуется исключительно за свою профессиональную деятельность. Кроме того, грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую "церковь", управляемую из-за рубежа.

Остались также без комментариев и недавние игрища Петра Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности, говорится в заявлении МИД РФ.

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