МИД: Требования Меркель и Макрона по Украине являются неприемлемыми

Вызывают сожаления безапелляционные обвинения России в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, говорится в заявлении МИД РФ.

В этой связи отмечается, что Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать любые провокации. "Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации", - указывают дипломаты.

Подчеркивается также, что российская сторона обеспечивает свободу судоходства в Керченском регионе в соответствии с российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и международными нормами.

МИД призвал партнеров по "нормандскому формату" отказаться от попыток "учить Россию", вместо этого обратить внимание на факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад".

В том числе, речь идет о захваченном еще в марте 2018 года капитане сейнера "Норд", а также журналисте Кирилле Вышинском, который преследуется исключительно за свою профессиональную деятельность. Кроме того, грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую "церковь", управляемую из-за рубежа.

Остались также без комментариев и недавние игрища Петра Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности, говорится в заявлении МИД РФ.