МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе

Опасное приближение украинской армии к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения, говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона раскритиковала советника президента Украины Юрия Бирюкова. По его словам, практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль.

На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами "нормандского формата" в Берлине в 2016 году, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса, отмечают дипломаты.

Москва ожидает, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине даст принципиальную оценку действиям украинской стороны. Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению Минских соглашений, подчеркивается в документе.