Минобороны решило опубликовать свой шуточный календарь

В министерстве обороны приняли решение опубликовать шуточный календарь на 2019 год, который, как отметили в военном ведомстве, вызвал нешуточные страсти у западной публики. Ранее военные разместили в интернете календарь на будущий год, на котором армейские будни сопровождаются шуточными подписями.

В календаре представлены изображения образцов отечественного оружия, боевой техники и военнослужащие. Скачать его можно на официальной странице Минобороны, а приобрести можно будет, начиная с 9 января в магазинах сети "Военторг".

В военном ведомстве отметили, что некоторые западные СМИ разразились критикой, разглядев в бытовом предновогоднем атрибуте подтверждение воинственной риторики России.