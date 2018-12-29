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29.12.2018 17:45
Рубрика: Спорт

Назван состав женской сборной РФ по биатлону на январские этапы КМ

Текст: Данила Жиляев

Тренерский штаб сборной России определился с составами женских команд на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Сучилов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

Составы сформировались по итогам всероссийских ежегодных соревнований "Ижевская винтовка". Сегодня они завершились женским спринтом на 7,5 км, который выиграла Светлана Миронова. Однако по сумме очков на всех этапах турнира она вошла в команду, которая выступит на Кубке IBU.

А на Кубок мира попали Лариса Куклина и Наталья Гербулова, в спринте на "Ижевской винтовке" ставшие второй и третьей соответственно. Кроме них, в команду вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, а также тренерским решением - Валерия Васнецова.

В соревнованиях Кубка IBU, помимо Мироновой, примут участие Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева, которая включена в состав решением тренерского штаба.

Спорт Биатлон
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