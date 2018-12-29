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29.12.2018 13:18
Рубрика: Власть

Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Решение администрации США о выводе войск из Сирии правильное, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Для вывода американских войск из Сирии понадобится несколько месяцев

"Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов - это шаг в правильном направлении", - особо отметил Небензя.

По его словам, это поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан. Тем самым будет восстановлена международно-правовая законность и суверенитет Дамаска над своей территорией. Кроме того, установление контроля Сирии над границей с Ираком положительно повлияет на борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

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