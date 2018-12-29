Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом

Решение администрации США о выводе войск из Сирии правильное, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов - это шаг в правильном направлении", - особо отметил Небензя.

По его словам, это поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан. Тем самым будет восстановлена международно-правовая законность и суверенитет Дамаска над своей территорией. Кроме того, установление контроля Сирии над границей с Ираком положительно повлияет на борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").