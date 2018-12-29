Обновленный плацкартный вагон пришел в ФПК

Обновленный плацкартный вагон, который начнет курсировать в составах поездов на самых популярных направлениях в 2019 году, поступил в Федеральную пассажирскую компанию, подтвердили "РГ" в дочке РЖД.

Это один из плацкартных вагонов, у которых подошел срок капитального ремонта по пробегу, и его решено было модернизировать. Теперь он готов и должен пройти сертификацию. Не исключено, что вагон сначала будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, говорил ранее глава замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В обновленном плацкарте есть где подзарядить телефон, для пассажиров верхних полок теперь есть столик. С помощью занавесок для каждого пассажира отведено личное пространство.