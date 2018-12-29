Опрос: На Украине снизился уровень поддержки "евромайдана"

Лишь 28,4 процента граждан Украины испытывают гордость за "евромайдан" и "оранжевую революцию". За последние три года поддержка их заметно снизилась, свидетельствуют результаты опроса Национальной академии педагогических наук.

С 2015 года процент граждан, поддерживавших "оранжевую революцию" и "евромайдан", сократилось с 36,4 до 28,4 процента, подсчитали социологи.

На первое место люди ставят достижения украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей (56,5 процента), на втором находятся успешные выступления спортсменов (48 процентов). Заметно увеличился интерес к Победе во Второй мировой войне - 46,7 процента (43,8 процента в 2015 году).

Опрос проводился с 21 по 30 ноября среди лиц в возрасте от 18 лет. В общей сложности опрошено 1204 человека в разных регионах, за исключением неподконтрольной Киеву Донецкой области. Погрешность статистики составляет 3,2 процента.