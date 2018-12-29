"Почта России" рассказала, как будут работать отделения в праздники

Сегодня отделения "Почты России" по всей стране работают на час меньше, чем обычно по графику. Завтра 30 декабря, открыты только те отделения, которые работают по воскресениям, а в последний день уходящего года по графику субботы.

Отделения с круглосуточным режимом работы (Москва 107241 (ул. Уральская, д.1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д.13/21)) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00.

Столичный (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и петербургский главпочтампы (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) в новогодние каникулы будут открыты для посетителей круглосуточно за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

1, 2 и 7 января 2019 года станут выходными для всех остальных почтовых отделений связи страны. А вот 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года они будут работать по своему обычному графику.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни почтальонами будет осуществляться по графику, который согласован с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ в конкретном регионе, уточнили на "Почте России".