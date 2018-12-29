Подводный тоннель соединит Данию и Германию

Власти ФРГ одобрили строительство подводного тоннеля, который соединит Данию и Германию.

"Это результат нескольких лет сотрудничества между вовлеченными сторонами", - говорится в пресс-релизе компании Femern A/S, которая и будет работать над проектом. За восемь с половиной лет она обещает возвести четырехполосную автомобильную дорогу и два железнодорожных пути протяженностью 18 километров.

Тоннель будет проложен под проливом Фемарн-Бельт. После сдачи объекта в 2027 году поездка из Дании в Германию займет десять минут на машине и семь минут на поезде.