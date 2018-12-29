Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 523-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне""

Принят Государственной Думой 13 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

В статье 15 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484) слова ", дошкольными и общеобразовательными учреждениями" исключить.

Статья 2

В пункте 3 части второй статьи 4 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6452) слова "школьников, если они не посещают школу" заменить словами "обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего общего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность,", слово "учебного" заменить словом "образовательного", слова "дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение" заменить словами "обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность,".

Президент Российской Федерации В. Путин