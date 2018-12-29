Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, которая расширяется до 24 морских миль, говорится в сообщении президентской администрации.

Напомним, Верховная Рада 6 декабря приняла законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны, расширив ее своим решением на 12 морских миль. Депутаты исходят из того, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны.

Пограничники получат расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне, а также контроля над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей.

По оценкам официального представителя МИД РФ Мария Захаровой, нормы этого закона не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.