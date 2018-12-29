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Рубрика: Экономика

Последний день уплаты страховых взносов перенесли на 9 января

Текст: Юлия Кривошапко
Последний день уплаты страховых взносов за 2018 год - 9 января 2019 года. Изначально он приходился на 31 декабря, но, так как этот день оказался выходным, срок перенесли на первый рабочий день нового года.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Предприятиям, которые платят за лечение работников, снизят соцвзносы

Сами платить страховые взносы за себя на обязательное медицинское и пенсионное страхование должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие граждане, которые ведут частную практику.

Речь идет о фиксированных суммах. На обязательное пенсионное страхование необходимо перечислить 26 тысяч 545 рублей, на обязательное медицинское страхование - 5 тысяч 840 рублей, уточняла ранее Федеральная налоговая служба.

По итогам января-ноября 2018 года поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,6 триллиона рублей. Это на 11,4 процента (или на 574 миллиарда рублей) больше, чем за 11 месяцев 2017 года, отметил глава ФНС Михаил Мишустин. По его словам, динамика поступлений взносов превышает темпы роста заработной платы (10,4 процента за январь - октябрь 2018 года) на 1 и 0,8 процента соответственно. Это свидетельствует об их эффективном администрировании.

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