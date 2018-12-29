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29.12.2018 22:03
Рубрика: Экономика

Правительство продлило проект по Tax free до конца 2019 года

Текст: Ольга Игнатова
Еще на год продлен срок пилотного проекта по внедрению в российских магазинах системы Tax free - компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств - налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Фото: airport.by Фото: airport.by
Фото: airport.by

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Пилотный проект продлен до 31 декабря 2019 года. Кроме того, расширен перечень участников пилотного проекта. В него, в частности, включены организации розничной торговли, расположенные на популярных торговых улицах таких подмосковных городов, как Котельники и Химки, а также Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Tax free придет во все регионы России

Отмечается, что Tax free помогает повышать продажи востребованных у иностранных туристов товаров, общему увеличению доходов туристической отрасли.

Пилотный проект заработал в этом году в республиках Мордовия и Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщил "Российской газете" представитель Федеральной таможенной службы России (ФТС), экономический эффект от проекта выражается в увеличении налоговых поступлений от роста продаж, которого не было бы без системы Tax free. Товарооборот предприятий розничной торговли после начала реализации пилотного проекта увеличился в среднем на 25%.

"Следующий этап развития системы Tax free - перевод всего взаимодействия в электронный вид. Осуществить переход можно будет после ввода в эксплуатацию и отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами Tax free, ФТС России и ФНС России. Тогда же целесообразно перейти к запуску системы по всей территории страны без ограничения количества организаций розничной торговли и перечня мест их размещения", - пояснили в ФТС.

Проект Tax free в РФ расширят за счет популярных у туристов магазинов

Система электронного документооборота в настоящее время внедряется, ее отладка будет завершена до 1 октября 2019 года.

"Распространение пилотного проекта на всей территории Российской Федерации станет возможно при условии полноценного перехода на электронный документооборот и сервисы - от выпуска чека Tax free до автоматизированной выдачи наличных средств", - добавили в Федеральной таможенной службе.

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