Правительство упростило порядок признания садового дома жилым

Теперь признать садовый дом жилым, а жилой - садовым станет проще. Постановление правительства об этом подписано премьер-министром. Документ размещен на сайте кабмина. Он разъясняет вступающий в силу с 1 января наступающего года закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.

Признать садовый дом жилым и наоборот смогут органы местного самоуправления в упрощенном заявительном порядке. Решение будет приниматься на основании заявления и специального перечня документов. Принести их можно не только в муниципалитет, но и в МФЦ.

В заявлении нужно указать кадастровый номер земельного участка и дома, почтовый или электронный адрес, также нужно приложить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Хотя выписку и него органы власти и сами могут запросить в Росреестре, уточняется на сайте правительства.

Кроме того, для изменения статуса дома нужен будет техпаспорт, который подтвердит соответствие дома требованиям безопасности и надежности. Подготовить его должен будет кадастровый инженер или бюро техинвентаризации.