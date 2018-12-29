Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 31, ст. 3921; N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; 2013, N 52, ст. 6997; 2014, N 19, ст. 2309; 2018, N 18, ст. 2566) следующие изменения:

1) в статье 531:

а) часть вторую после слов "на срок более пяти лет" дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса,";

б) часть четвертую дополнить словами "за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса";

2) в статье 80:

а) часть первую после слов "мягким видом наказания" дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей статьи";

б) в части второй:

абзац второй дополнить словами "либо не менее одной четвертой срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";

абзац третий дополнить словами "либо не менее одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";

абзац четвертый дополнить словами "либо не менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";

в) часть третью дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей статьи".

Президент Российской Федерации В. Путин