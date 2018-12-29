Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года
Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 31, ст. 3921; N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; 2013, N 52, ст. 6997; 2014, N 19, ст. 2309; 2018, N 18, ст. 2566) следующие изменения:
1) в статье 531:
а) часть вторую после слов "на срок более пяти лет" дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса,";
б) часть четвертую дополнить словами "за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса";
2) в статье 80:
а) часть первую после слов "мягким видом наказания" дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей статьи";
б) в части второй:
абзац второй дополнить словами "либо не менее одной четвертой срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";
абзац третий дополнить словами "либо не менее одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";
абзац четвертый дополнить словами "либо не менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами";
в) часть третью дополнить словами ", за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей статьи".
Президент Российской Федерации В. Путин