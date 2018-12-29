Закон Псковской области от 28 декабря 2018 года № 1912-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7650637,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 7637887,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 650 637,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 8225834,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8212594,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 8761771,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8748031,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 8225834,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8761771,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда на 2019 год формируются согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса на 2019 год в сумме 675000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 705700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 711600,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территории других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным в Псковской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Псковской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Средства на ведение дела страховыми медицинскими организациями

Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Псковской области, в размере 1,0 процента на год от суммы средств, поступивших из Фонда в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что:

1) погашение кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджета Фонда;

2) остатки средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 01 января 2019 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2018 году, направляются на те же цели;

3) оплата труда работников Фонда, кроме работников административно-хозяйственной службы, устанавливается применительно к условиям денежного содержания и иным выплатам, предусмотренным для государственных гражданских служащих области;

оплата труда работников административно-хозяйственной службы Фонда устанавливается применительно к условиям оплаты труда работников государственных органов области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, в соответствии с Законом Псковской области от 07.10.2010 № 1006-ОЗ "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области";

4) возмещение работникам Фонда расходов, связанных со служебными командировками, устанавливается применительно к порядку и размерам возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определенных для государственных гражданских служащих области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников

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