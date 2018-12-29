Закон Псковской области от 28 декабря 2018 года № 1915-ОЗ "О Гербе Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 4 Устава Псковской области устанавливает описание и порядок официального использования Герба Псковской области на основании исторических, культурных и иных традиций и особенностей Псковской области.

Статья 1. Статус, описание и воспроизведение Герба Псковской области

1. Герб Псковской области является официальным символом Псковской области.

2. Устанавливаются равнозначные версии Герба Псковской области - полная версия Герба Псковской области и сокращенные версии Герба Псковской области.

Герб Псковской области в соответствии с геральдическими правилами имеет полную версию, включающую все элементы, перечисленные в описании в соответствии с частью 3 настоящей статьи (гербовый щит с короной и девизной лентой), и допустимые сокращенные версии в соответствии с частью 4 настоящей статьи (гербовый щит с короной, а также гербовый щит).

3. Описание (блазон) полной версии Герба Псковской области:

гербовый щит с короной и девизной лентой - "В лазоревом поле вверху -выходящая вниз из облаков благословляющая правая длань (десница) телесного цвета; внизу - идущий по зеленой земле барс с теневой (золотой) окраской пятен, серебряной грудью, червленым языком, серебряными когтями и зубами.

Щит увенчан территориальной короной особого вида.

Девиз "ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО" начертан золотыми литерами на лазоревой ленте.".

4. Описание (блазон) допустимых сокращенных версий Герба Псковской области:

гербовый щит с короной - "В лазоревом поле вверху - выходящая вниз из облаков благословляющая правая длань (десница) телесного цвета; внизу - идущий по зеленой земле барс с теневой (золотой) окраской пятен, серебряной грудью, червленым языком, серебряными когтями и зубами.

Щит увенчан территориальной короной особого вида";

гербовый щит - "В лазоревом поле вверху - выходящая вниз из облаков благословляющая правая длань (десница) телесного цвета; внизу - идущий по зеленой земле барс с теневой (золотой) окраской пятен, серебряной грудью, червленым языком, серебряными когтями и зубами".

5. Герб Псковской области может использоваться в следующих равнозначных версиях:

в виде гербового щита с короной и девизной лентой;

в виде гербового щита с короной;

в виде гербового щита.

6. Воспроизводимое изображение Герба Псковской области должно соответствовать изложенному в частях 3 и 4 настоящей статьи описанию, которое является единственным эталоном Герба Псковской области.

Изобразительный эталон Герба Псковской области не устанавливается.

7. Изображения Герба Псковской области в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.

8. Воспроизведение Герба Псковской области в полной и сокращенных версиях, в многоцветном и одноцветном вариантах равнозначно и имеет одинаковый статус.

9. Обоснование символики Герба Псковской области помещено в приложении 3 к настоящему Закону.

Статья 2. Помещение Герба Псковской области на бланках

1. Герб Псковской области помещается на бланках:

Устава Псковской области и законов Псковской области о поправках в Устав Псковской области;

законов Псковской области;

Псковского областного Собрания депутатов;

комитетов и комиссий Псковского областного Собрания депутатов;

председателя Псковского областного Собрания депутатов;

депутатов Псковского областного Собрания депутатов;

Губернатора Псковской области;

заместителей Губернатора Псковской области;

Администрации Псковской области;

избирательной комиссии Псковской области;

Счетной палаты Псковской области;

Почетных грамот Псковского областного Собрания депутатов;

Почетных грамот Губернатора Псковской области;

Аппарата Администрации Псковской области;

органов исполнительной власти Псковской области.

2. Уполномоченный по правам человека в Псковской области, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области вправе помещать Герб Псковской области на своих обращениях, поручениях, запросах и иных документах, составляемых на основании соответствующих законов области.

3. Органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области и лица, замещающие государственные должности Псковской области, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, вправе помещать Герб Псковской области на бланках как в многоцветном, так и в одноцветном варианте.

Статья 3. Использование Герба Псковской области на печатях

1. Герб Псковской области может помещаться на печатях:

Псковского областного Собрания депутатов;

Администрации Псковской области;

Аппарата Администрации Псковской области;

избирательной комиссии Псковской области;

Счетной палаты Псковской области;

органов исполнительной власти Псковской области;

государственных учреждений Псковской области.

2. Печать с изображением Герба Псковской области могут иметь государственные предприятия Псковской области в соответствии с их уставами.

Статья 4. Использование Герба Псковской области при оформлении зданий и помещений в них

1. Герб Псковской области в полной версии может помещаться на фасадах зданий, где располагаются:

Псковское областное Собрание депутатов;

Администрация Псковской области;

органы исполнительной власти Псковской области;

иные государственные органы Псковской области.

2. Герб Псковской области помещается на вывесках органов государственной власти Псковской области, иных государственных органов Псковской области, государственных учреждений и государственных предприятий Псковской области.

3. Изображение Герба Псковской области в полной версии помещается в залах заседаний:

Псковского областного Собрания депутатов;

Администрации Псковской области;

избирательной комиссии Псковской области;

Счетной палаты Псковской области;

мировых судей;

в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

4. Герб Псковской области в полной версии помещается в рабочих кабинетах Губернатора Псковской области, председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя избирательной комиссии Псковской области, председателя Счетной палаты Псковской области, Уполномоченного по правам человека в Псковской области, Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

5. Изображение Герба Псковской области в полной версии может помещаться в залах заседаний органов исполнительной власти области, в рабочих кабинетах руководителей органов исполнительной власти области и других должностных лиц органов государственной власти Псковской области и иных государственных органов Псковской области.

Статья 5. Использование Герба Псковской области в иных случаях

1. Герб Псковской области изображается на:

официальных печатных изданиях органов государственной власти Псковской области, иных государственных органов Псковской области;

служебных удостоверениях лиц, замещающих государственные должности Псковской области, и государственных гражданских служащих Псковской области;

портале органов государственной власти Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Герб Псковской области может изображаться:

на наградах и нагрудном знаке "Почетный гражданин Псковской области" и документах к ним;

на нагрудном знаке Губернатора Псковской области и нагрудном знаке депутата Псковского областного Собрания депутатов;

на удостоверениях лиц, занимающих должности в органах государственной власти Псковской области;

в информационных материалах Псковского областного Собрания депутатов, Губернатора Псковской области и Администрации Псковской области, иных органов исполнительной власти Псковской области и иных государственных органов Псковской области, на представительской и сувенирной продукции, изготавливаемой по их заказам;

в информационных материалах мероприятий, проводимых при участии органов государственной власти Псковской области и иных государственных органов Псковской области;

на снаряжении и спортивной одежде сборных команд Псковской области, спортивных организаций и спортсменов, которым оказывается поддержка органами государственной власти Псковской области.

3. Герб Псковской области может использоваться в качестве элемента или геральдической основы наград, должностных символов, иных знаков отличия и различия, учреждаемых актами Псковского областного Собрания депутатов, Губернатора Псковской области и Администрации Псковской области.

4. Допускается использование Герба Псковской области, в том числе его изображения, органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, Уполномоченным по правам человека в Псковской области, Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области, органами местного самоуправления, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Гербом Псковской области.

Статья 6. Использование Герба Псковской области в муниципальной символике

Муниципальные образования Псковской области вправе включать в состав своих гербов (геральдических знаков) вольную часть (четырехугольник площадью не более четверти от площади щита муниципального образования Псковской области, помещаемый в одном из его верхних углов) с изображением одной из допустимых сокращенных версий Герба Псковской области в виде гербового щита.

Статья 7. Правила размещения Герба Псковской области с иными гербами

1. Одновременное размещение Государственного герба Российской Федерации и Герба Псковской области осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

2. При одновременном размещении Герба Псковской области и герба (геральдического знака) муниципального образования, общественного объединения или иной организации Герб Псковской области располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Герб Псковской области располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра, если стоять к ним лицом.

3. При одновременном размещении Герба Псковской области и герба (геральдического знака) муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации последний не может превышать размер Герба Псковской области, при этом Герб Псковской области не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).

Статья 8. Ограничения использования Герба Псковской области

Запрещается использование Герба Псковской области с нарушением требований настоящего Закона, а также надругательство над Гербом Псковской области либо иное проявление неуважения к нему.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

2. В течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Закона допускается использование органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, государственными учреждениями и государственными предприятиями Псковской области бланков и печатей с изображением герба Псковской области, установленного Законом Псковской области от 27.02.1995 № 6-ОЗ "О гербе Псковской области".

3. Служебные удостоверения лиц, замещающих государственные должности Псковской области, и государственных гражданских служащих Псковской области, удостоверения лиц, занимающих должности в органах государственной власти области и иных государственных органах области, выданные до вступления в силу настоящего Закона, подлежат замене по обращению указанных лиц или по истечении срока их действия.

Статья 10. Признание утратившими силу законов Псковской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Псковской области от 27.02.1995 № 6-ОЗ "О гербе Псковской области";

Закон Псковской области от 11.07.2011 № 1088-ОЗ "О внесении изменений в статью 5 Закона Псковской области "О гербе Псковской области";

Закон Псковской области от 05.02.2015 № 1492-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 Закона Псковской области "О гербе Псковской области".

Губернатор области М.Ю.Ведерников

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