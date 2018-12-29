Закон Псковской области от 28 декабря 2018 года № 1916-ОЗ "О Флаге Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 4 Устава Псковской области устанавливает описание и порядок официального использования Флага Псковской области на основании исторических, культурных и иных традиций и особенностей Псковской области.

Статья 1. Статус, описание и воспроизведение Флага Псковской области

1. Флаг Псковской области является официальным символом Псковской области

2. Флаг Псковской области представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение длани, облака и барса из Герба Псковской области в телесном, белом и желтом цветах с применением более темных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса длиной в 1/7 ширины полотнища, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору "бегунец".

Оборотная сторона Флага Псковской области является зеркальным отображением его лицевой стороны.

3. Многоцветный рисунок Флага Псковской области помещен в приложении к настоящему Закону.

4. При изготовлении Флага Псковской области должно обеспечиваться его соответствие рисунку, указанному в части 3 настоящей статьи.

Статья 2. Случаи официального использования Флага Псковской области

1. Флаг Псковской области может быть поднят постоянно на зданиях, где располагаются:

Псковское областное Собрание депутатов;

Губернатор Псковской области;

Администрация Псковской области, иные органы исполнительной власти Псковской области;

избирательная комиссия Псковской области;

Счетная палата Псковской области.

2. Флаг Псковской области может быть поднят на зданиях, где располагаются:

Уполномоченный по правам человека в Псковской области;

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области;

представительства Администрации Псковской области за пределами Псковской области;

мировые судьи;

государственные учреждения и государственные предприятия Псковской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Псковской области;

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

3. Допускается размещение Флага Псковской области на зданиях (либо на мачтах, флагштоках), указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи.

4. Флаг Псковской области установлен постоянно:

в залах заседаний Псковского областного Собрания депутатов, Администрации Псковской области, избирательной комиссии Псковской области, Счетной палаты Псковской области, мировых судей;

в рабочих кабинетах Губернатора Псковской области, председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя избирательной комиссии Псковской области, председателя Счетной палаты Псковской области, Уполномоченного по правам человека в Псковской области; Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области;

в залах заседаний органов исполнительной власти Псковской области.

5. Флаг Псковской области вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации и иных праздников в Псковской области.

6. Флаг Псковской области поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области.

7. Допускается использование Флага Псковской области, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Флагом Псковской области.

Статья 3. Особенности использования Флага Псковской области в дни траура

В дни траура в верхней части древка Флага Псковской области крепится черная лента, длина которой равна длине его полотнища. Флаг Псковской области, поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты).

Статья 4. Правила поднятия (размещения) Флага Псковской области с иными флагами

1. Одновременное поднятие (размещение) Государственного флага Российской Федерации и Флага Псковской области осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

2. При одновременном поднятии (размещении) Флага Псковской области и флага муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации Флаг Псковской области располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа флагов Флаг Псковской области располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

3. При одновременном поднятии (размещении) Флага Псковской области и флага муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации последний не может превышать размер Флага Псковской области, а высота подъема Флага Псковской области не может быть меньше высоты подъема других флагов.

Статья 5. Ограничения использования Флага Псковской области

Запрещается использование Флага Псковской области с нарушением требований настоящего Закона, а также надругательство над Флагом Псковской области либо иное проявление неуважения к нему.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников

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