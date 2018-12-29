Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел сегодня два телефонных разговора - с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обменялись добрыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

Путин и Назарбаев обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Также лидеры затронули актуальные международные проблемы.

С Рахмоном Путин обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.