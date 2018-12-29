Глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений, касающихся защиты дольщиков.

Президент поручил правительству внести поправки, совершенствующие контроль за деятельностью застройщиков "Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства" и региональными органами. Глава государства также поручил проработать возможность создания банка в сфере жилищного строительства.

Кабмину поручено предусмотреть возможность контрольных и надзорных мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства без соблюдения ограничений, установленных законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Также нужно установить обязанность ведения региональным уполномоченным органом реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными, и четкие критерии для принятия решения о порядке завершения строительства таких домов и определить источники финансирования.

Глава государства поручил правительству при необходимости внести поправки, наделив регионы полномочиями по обращению в суд с заявлением о банкротстве застройщика; установив ускоренный порядок рассмотрения судами дел о признании проблемного застройщика банкротом; установив ускоренный порядок передачи проблемного объекта для достройки; а также предусмотрев создание с участием АО "ДОМ.РФ" уполномоченного банка в сфере жилищного строительства для финансирования. Срок - 15 апреля 2019 года.