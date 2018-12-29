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29.12.2018,  
15:01
Текст:  Руслан Мельников

Радиоактивное цунами: российский "Посейдон" назвали машиной Судного дня

Западные СМИ обсуждают возможные последствия применения российского атомного подводного беспилотника "Посейдон". Его боевые возможности вызывают "искреннюю обеспокоенность" у экспертов в США.

Как сообщает британское издание Daily Express, российскую разработку уже назвали "машиной Судного дня". Сделал это бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Россия разрабатывает разрушительную "машину Судного дня", которая может уничтожить крупные города США. Взрыв российского ядерного дрона может вызвать 300-футовое радиоактивное цунами, направленное на береговую линию США", - говорится в публикации.

И хотя в интервью телеканалу Fox News Кристиан Уитон сказал, что вода может поглотить часть энергии, он признал, что взрыв все же создаст опасную по мощи волну, которая к тому же будет нести радиацию.

Сообщается, что подводные беспилотники могут быть вооружены как обычными боеголовками, так и ядерными зарядами мощностью в две мегатонны. Между тем аналитики из Пентагона считают, что такое оружие может нести заряды мощностью в десятки мегатонн и уничтожать военно-морские базы и целые города.

Такие беспилотные аппараты в НАТО получили кодификацию Kanyon. Отмечается, что они способены передвигаться в океане практически бесшумно со скоростью до 70 узлов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Бесшумные маневры под водой означают, что "Посейдон" может незаметно приблизиться к берегу и устроить Армагеддон", - говорится в публикации.

По мнению физика Рекса Ричардсона, давшего интервью Business Insider, подводный взрыв ядерного беспилотника способен вызвать цунами, сравнимое по разрушительной силе с тем, которое обрушилось на Японию в 2011 году. Но при этом дополнительной угрозой станет еще и радиация.

Напомним, ранее стало известно о начале подводных испытаний российского беспилотника "Посейдон". Они проводятся в морской акватории, защищенной от разведывательных средств вероятного противника.

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