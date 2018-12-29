Радиоактивное цунами: российский "Посейдон" назвали машиной Судного дня

Западные СМИ обсуждают возможные последствия применения российского атомного подводного беспилотника "Посейдон". Его боевые возможности вызывают "искреннюю обеспокоенность" у экспертов в США.

Как сообщает британское издание Daily Express, российскую разработку уже назвали "машиной Судного дня". Сделал это бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

"Россия разрабатывает разрушительную "машину Судного дня", которая может уничтожить крупные города США. Взрыв российского ядерного дрона может вызвать 300-футовое радиоактивное цунами, направленное на береговую линию США", - говорится в публикации.

И хотя в интервью телеканалу Fox News Кристиан Уитон сказал, что вода может поглотить часть энергии, он признал, что взрыв все же создаст опасную по мощи волну, которая к тому же будет нести радиацию.

Сообщается, что подводные беспилотники могут быть вооружены как обычными боеголовками, так и ядерными зарядами мощностью в две мегатонны. Между тем аналитики из Пентагона считают, что такое оружие может нести заряды мощностью в десятки мегатонн и уничтожать военно-морские базы и целые города.

Такие беспилотные аппараты в НАТО получили кодификацию Kanyon. Отмечается, что они способены передвигаться в океане практически бесшумно со скоростью до 70 узлов.

"Бесшумные маневры под водой означают, что "Посейдон" может незаметно приблизиться к берегу и устроить Армагеддон", - говорится в публикации.

По мнению физика Рекса Ричардсона, давшего интервью Business Insider, подводный взрыв ядерного беспилотника способен вызвать цунами, сравнимое по разрушительной силе с тем, которое обрушилось на Японию в 2011 году. Но при этом дополнительной угрозой станет еще и радиация.

Напомним, ранее стало известно о начале подводных испытаний российского беспилотника "Посейдон". Они проводятся в морской акватории, защищенной от разведывательных средств вероятного противника.