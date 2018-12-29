Ракета из сектора Газа упала в израильской пустыне

В субботу запущенная из сектора Газа ракета упала в пустыне Негев на юге Израиля. Эта местность не заселена, поэтому жертв и разрушений нет.

По данным государственного израильского радио Kan, это первый запуск из палестинского анклава за полтора месяца, с того момента, когда радикалы из Газы выпустили за сутки по Израилю почти пять сотен ракет и минометных снарядов. В ответ израильская армия атаковала 160 целей боевиков в секторе.

Ранее в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные засекли запуск ракеты из сектора Газа в сторону израильской территории, пишет ТАСС. Других подробностей пока нет. Между тем, в пятницу один палестинец был убит, еще шестеро получили ранения в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.