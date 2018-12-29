Андрей Воробьев открыл центр управления регионом

В подмосковном Красногорске начал работу центр управления регионом, созданный в соответствии с указом президента РФ. Теперь сбор и анализ данных из всех сфер жизнедеятельности Московской области будут производиться в круглосуточном режиме.

- Сюда будут заведены системы здравоохранения, образования, экологии, безопасности. Также сотрудникам центра будет доступна информация из "Добродела", соцсетей, системы "Инцидент". Все это позволит оперативно реагировать на сбои в работе ЖКХ, не допускать каких-либо эксцессов в других отраслях, - сказал губернатор области Андрей Воробьев на открытии центра.

По словам главы региона, в нем будет работать до 170 человек. В их задачи входит не только оперативное управление в случае любых нештатных ситуаций, но и прогноз долгосрочных перспектив развития подмосковных муниципалитетов.