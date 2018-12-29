Эксперты рассказали, как выбрать хорошую икру и шампанское

Традиционный атрибут новогоднего стола - икра - удовольствие недешевое. Именно поэтому многие идут за ней на рынок, а некоторые покупают прямо на вокзале или в переходе, даже не подозревая, что икра может быть не самого лучшего качества. О том, как не ошибиться с выбором, рассказал "РГ" координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.

"Поддельную икру очень любят продавать в переходах, на вокзалах и на рынках. Там можно найти красную икру за 150 рублей, а продавец будет рассказывать легенды о том, что товар не растаможен. На самом деле такая икра - подделка", - говорит эксперт. Активисты проекта "Безопасная столица" в преддверии Нового года проверили точки продаж с поддельной икрой, на которые поступали жалобы от москвичей. И вот что они советуют.

Покупайте икру в проверенных торговых предприятиях, лучше по ГОСТу и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых. Икра не должна болтаться в банке. Если цифры на банке продавлены снаружи, а не изнутри, товар покупать не следует - это подделка. При покупке развесной икры нужно обратить внимание на то, что икринки должны легко отделяться друг от друга, не приставать к лопатке (ложке), а зерно в них не должно быть лопнувшим.

"Если все-таки есть намерение купить икру не в магазине, обязательно нужно попросить у продавца документ, подтверждающий качество и безопасность продукта, сертификат или декларацию о соответствии, копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат. На документах должен быть адрес и телефон изготовителя, поставщика или продавца", - рассказал Акишин.

Еще в декабре активисты проверили магазины на продажу некачественных и просроченных рыбных консервов и алкоголя. "Контрафактное шампанское в преддверии Нового года встречается редко, гораздо чаще - водка и коньяк", - говорит Акишин.

Признать контрафакт можно по цене - стоимость одной бутылки водки не может быть ниже 205 рублей. Все, что ниже заявленной рыночной цены, считается нелегальной продукцией.